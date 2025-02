03.02.2025 08:55 875 Brandstiftung? Mülltonne unter Mehrfamilienhaus angezündet

In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) brannte am Sonntagabend eine Mülltonne in der Nähe eines Friseursalons. Die Besitzerin vermutet Brandstiftung.

Von Julian Winkler

Waldheim - War es ein Brandanschlag? In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) brannte am Sonntagabend eine Mülltonne. Brisant: Direkt daneben befindet sich der Friseursalon einer Frau, die derzeit Unterschriften gegen eine geplante Asyl-Unterkunft in Waldheim sammelt. Feuer in der Bahnhofstraße in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen): Im Durchgang eines Mehrfamilienhauses brannte eine Mülltonne. © EHL Media Kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Bahnhofstraße gerufen. "In einem Durchgang eines Mehrfamilienhauses brannte Unrat", teilt die Feuerwehr mit. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen. "Verletzt wurde niemand", so eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Eine Frau, die ihren Friseursalon neben dem Durchgang betreibt, vermutet, dass es Brandstiftung war. "Die wollen meinen Laden anzünden", sagt sie entsetzt in einem Facebook-Video und filmt in Richtung des Durchgangs. Feuerwehreinsätze Brand mit schrecklichen Folgen: Feuerwehr kann nur noch Leiche bergen Hintergrund: Die Salon-Besitzerin sammelte Unterschriften gegen die geplante Asyl-Unterkunft im Ortsteil Massanei mit 500 Plätzen. Auf Facebook und Co. machte sie die Unterschriften-Aktion öffentlich, positionierte sich immer wieder gegen die geplante Unterkunft. Nun vermutet sie, dass politische Gegner den Brand gelegt haben. Ob es sich tatsächlich um eine Brandstiftung handelt, kann die Polizei derzeit nicht bestätigen. "Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen", so eine Polizeisprecherin. Ermittlungen laufen derzeit. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. © EHL Media Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungskräften auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldheim, Richzenhain und Reinsdorf.

