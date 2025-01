Chlorgas-Alarm in Schwimmhalle: Großaufgebot der Feuerwehr angerückt

Altenburg - Chlorgas-Alarm am späten Montagabend in Altenburg (Wartburgkreis).

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Montagabend zur Schwimmhalle aus. (Symbolfoto) © koca777/123RF

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtet, war durch einen Fehler in der Chlorgasanlage eine geringe Menge Gas ausgetreten. Daraufhin war der Alarm in der Schwimmhalle in der Teichpromenade ausgelöst worden.

Die Feuerwehr verschaffte sich im weiteren Verlauf Zutritt zum Raum der Chlorgasanlage und schloss die Gasflaschen, um einen weiteren Gasaustritt zu unterbinden.

Laut Angaben der Feuerwehr bestand keine Gefahr für die angrenzenden Anwohner.