Container mit Sperrmüll in Flammen: Polizei sucht Zeugen

In Gardelegen ist am Donnerstag ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Von Robert Lilge

Gardelegen - Am heutigen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem Brand ausrücken. Alles in Kürze Container mit Sperrmüll in Flammen in Gardelegen

Feuerwehr löschte den Brand in der Salzwedeler Torstraße

Ein Baum fing auch Feuer, Schaden im vierstelligen Bereich

Polizei sucht Zeugen für die Brandursache

Hinweise unter Telefon 03901/8480 oder 03907/7240 Mehr anzeigen Neben dem Container fing auch ein Baum Feuer. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Gegen 4 Uhr ging über den Notruf der Hinweis eines Feuers in der Salzwedeler Torstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entdeckten sie einen in Vollbrand stehenden Sperrmüllcontainer. Auch ein daneben befindlicher Baum hatte bereits Feuer gefangen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Insgesamt 19 Kameraden mit vier Einsatzfahrzeugen kümmerten sich um den schnellen Löschvorgang. Feuerwehreinsätze Tragisches Unglück? Mann kommt bei Wohnungsbrand in Sachsen ums Leben Ersten Erkenntnissen zufolge liegt der entstandene Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Weitere Ermittlungen wurden durch die Polizei eingeleitet. Jetzt werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen gesehen haben oder etwas zur Entstehung des Feuers sagen können. Hinweise nimmt die Polizei in Salzwedel unter Telefon 03901/8480 und in Gardelegen unter Telefon 03907/7240 entgegen.

