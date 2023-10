20.10.2023 07:06 Dachstuhl geht in Flammen auf: Haus unbewohnbar

In der Nacht zum heutigen Freitag ist in einer Doppelhaushälfte in Rostock ein Feuer ausgebrochen.

Von Alice Nägle

Rostock - In der Nacht zum heutigen Freitag ist in einer Doppelhaushälfte in Rostock ein Feuer ausgebrochen. In der Nacht zu Freitag brannte ein Dachstuhl in einer Doppelhaushälfte in Rostock. © Stefan Tretropp Wie die Polizei mitteilte, wurde der Dachstuhlbrand im Ludwig-Feuerbach-Weg gegen 23.20 Uhr gemeldet. Kurz zuvor, etwa gegen 23.15 Uhr, war es in dem betroffenen Haus zu einem Stromausfall gekommen. Durch die dadurch entstandene Dunkelheit hatte der Hauseigentümer einen "Lichtschein" in der Lucke zum Dachboden bemerkt. Nachdem er die Lucke zum Speicher geöffnet hatte, konnte er das Feuer feststellen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock rückten aus und löschten den Brand zügig. Feuerwehreinsätze Brennender Schuppen bedroht Reetdachhäuser Glücklicherweise kamen durch die Flammen keine Personen zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. Außerdem ist die betroffene Doppelhaushälfte zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses konnten sich unversehrt in Sicherheit bringen. © Stefan Tretropp Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Auslöser für das Feuer ein technischer Defekt gewesen ist. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Brandursache laufen.

