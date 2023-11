21.11.2023 16:33 Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus: Ermittler haben Verdacht zur Ursache

Feuer in Schwanau: Der Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Ortenaukreis soll vermutlich durch Stauhitze in einem Ofen ausgelöst worden sein.

Schwanau - Stauhitze in einem Ofen könnte ersten Ermittlungen zufolge den Brand in einem Einfamilienhaus im Ortenaukreis verursacht haben. Zum Glück konnten sich die Bewohner bei dem Brand im Ortenaukreis rechtzeitig in Sicherheit bringen. © Maren Späth / EinsatzReport24 Das Feuer war am späten Montagabend gegen 23 Uhr im Dachstuhl ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Gemeinde Schwanau niemand. Ob und inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher am Dienstag keine gesicherten Angaben machen.

Titelfoto: Maren Späth / EinsatzReport24