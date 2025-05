Feuer-Hölle zerstört Schulkomplex: Wie geht's weiter für Erkraths Schüler?

Erkrath - Nach dem verheerenden Feuer in zwei Schulen in Erkrath bei Düsseldorf steht für 1200 Schülerinnen und Schüler zunächst Distanzunterricht auf dem Plan.

Dabei handelt es sich um das frühere Gebäude eines Gymnasiums im Düsseldorfer Süden, das in einen Neubau umgezogen ist, wie beide Städte mitteilten.

Ersatzunterrichtsräume wurden zwar bereits in der benachbarten Landeshauptstadt gefunden, müssen jedoch noch für die Schüler hergerichtet werden.

Der Brand in der Realschule und in dem Gymnasium des Erkrather Schulkomplexes ereignete sich am Dienstagnachmittag. Schüler waren nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Polizei.

In der von dem verheerenden Feuer nicht zerstörten Hauptschule des Erkrather Schulkomplexes solle nach der Reinigung der Präsenzunterricht für die rund 300 Schüler am Montag wieder starten, teilte die Stadt Erkrath mit.