Drama in Lohmar! Mann (56) stirbt, weil er seine Katze retten will

In Lohmar starb in der vergangenen Nacht ein Mann (56), weil er seine Katze retten wollte. (Symbolbild) © 123rf/perutskyi

Was war passiert? In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es an der Straße "Am Burgweiher" zu einem schweren Brand in einem Einfamilienhaus.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, war eine Nachbarin gegen 2.50 Uhr von ihrer Tochter geweckt worden, weil diese Schreie gehört hatte.

Die Nachbarin setzte sofort einen Notruf ab und eilte aus dem Haus. Dort bekam sie mit, dass ihr 56-jähriger Nachbar und seine 54 Jahre alte Mitbewohnerin das brennende Gebäude bereits verlassen hatten.

Doch dann lief der Mann wieder ins Haus zurück und auch die 54-Jährige wollte ihm in die Flammen folgen. Die aufmerksame Nachbarin hielt sie jedoch zurück. Andere Nachbarn kümmerten sich anschließend um sie.

Der 56-Jährige wollte unbedingt seine Katze retten, bezahlte dies allerdings mit seinem Leben. Er verlor bei der Suche nach dem Tier offensichtlich das Bewusstsein und stürzte zu Boden.

Eine Beamtin, die kurz zuvor eingetroffen war, suchte mit einem Helfer noch das Erdgeschoss ab. In die obere Etage konnten die beiden aber schon nicht mehr vordringen, da ihnen dort die Flammen des Feuers entgegenschlugen.