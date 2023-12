30.12.2023 10:01 Dramatischer Feuerwehreinsatz: Kameraden ziehen Hausbewohner aus den Flammen!

Von Frederick Rook

Pulheim - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Pulheim-Geyen (Rhein-Erft-Kreis) sind am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Das betroffene Einfamilienhaus im Pulheimer Ortsteil Geyen ist nach dem Wohnzimmer-Brand nicht mehr bewohnbar. © Feuerwehr Pulheim Schon als die Leitstelle der Feuerwehr gegen 20 Uhr über den Brand informiert wurde, war klar, dass sich noch Personen in dem Gebäude aufhalten würden. Beim Eintreffen am Einsatzort brannte das Wohnzimmer im Erdgeschoss schon lichterloh. Ein Bewohner hatte sich bereits vor dem Haus in Sicherheit bringen können. Eine zweite Person, die sich in der Nähe des Eingangs aufhielt, wurde von den Kameraden aus den Flammen geholt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob sich noch weitere Menschen in den brennenden vier Wänden befanden. Die Feuerwehr, unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Christian Heinisch, ging mit drei Trupps unter Atemschutz in das Haus vor. Feuerwehreinsätze Balkon-Brand in Pirna: Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus! Schnell wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht, weitere Personen konnten in dem Gebäude nicht ausgemacht werden. Die beiden Schwerverletzten (54, 55) kamen nach der Erstversorgung unter notärztlicher Begleitung in verschiedene Spezialkliniken. Die Brandursache war zunächst unklar. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, ist das Einfamilienhaus derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Nachbargebäude wurde ebenfalls kontrolliert. Hier waren aber keine Beeinträchtigungen festzustellen. Insgesamt war die Feuerwehr mit ca. 60 Kräften und neun Löschfahrzeugen vor Ort. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz vorbei.

Titelfoto: Feuerwehr Pulheim