28.10.2023 13:29 Dutzende Einsatzfahrzeuge in Nordsachsen unterwegs: Das steckt dahinter

Am Neuhäuser See bei Delitzsch (Nordsachsen) tümmelten sich am Samstag Dutzende Einsatzfahrzeuge.

Von Annika Rank

Delitzsch - Am Neuhäuser See bei Delitzsch (Nordsachsen) tummelten sich am Samstag Dutzende Einsatzfahrzeuge. Es gibt jedoch keinen Grund zur Sorge. Hunderte Einsatzkräfte probten am Samstag den Ernstfall. © 7aktuell.de | Eric Pannier Denn die Einsatzkräfte rückten nicht wegen eines Notfalls, sondern lediglich einer Großübung an. Wie der Landkreis im Vorfeld angekündigt hatte, sollte diese zwischen 7.30 und 14.30 Uhr stattfinden. Für die Übung rückten zahlreiche Katastrophenschutz-Einheiten des Landkreises Nordsachsen an: Unter anderem waren die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst beteiligt. Aufgrund der Dichte an angeforderten Fahrzeugen kam es am Samstag in dem Gebiet zu Behinderungen auf Straßen und Wegen. Die Wege und Straßen südlich des Neuhäuser Sees mussten gesperrt werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier Vor allem die Gegend rund um die Feldwebel-Boldt-Kaserne sowie die Ortschaften Benndorf und Laue waren betroffen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier