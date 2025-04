30.04.2025 08:13 Ehemaliges Hotel brennt: Feuerwehr ganze Nacht im Einsatz

Von Christian Rüdiger

Pößneck - In einem leer stehenden Hotelgebäude in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. © NEWS5 / Max Rehe Wie die Polizei mitteilte, ist der Brand gegen 23.25 Uhr gemeldet worden. Die Flammen waren den bisherigen Angaben nach im Dachgeschoss ausgebrochen und hatten sich anschließend schnell ausgebreitet. In dem ehemaligen Hotel hatten sich keine Personen befunden. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz und konnte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Am frühen Dienstagmorgen flammten noch vereinzelt Glutnester auf. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Max Rehe Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vor Ort. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

