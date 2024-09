09.09.2024 22:10 2.553 Er rief lange um Hilfe: Trecker-Fahrer rast Abhang hinunter und liegt stundenlang verletzt im Wald

Nach einem schweren Unfall in einem Waldstück in Elfringhausen (NRW) ist ein verletzter Trecker-Fahrer am Montag von Feuerwehrkräften gerettet worden.

Von Laura Miemczyk

Elfringhausen - Nach einem schweren Unfall in einem Waldstück im nordrhein-westfälischen Elfringhausen ist ein verletzter Trecker-Fahrer am Montag von Feuerwehrkräften gerettet worden. Zuvor hatte der Mann lange ausharren müssen, ehe Zeugen auf seine Hilferufe aufmerksam wurden. Der Trecker war bei dem Unfall in dem Waldgebiet gegen einen Baum geprallt. © Feuerwehr Hattingen Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hattingen am Montagabend berichtete, waren die Einsatzkräfte am Nachmittag in das Waldgebiet alarmiert worden, nachdem der Trecker-Fahrer von einem Waldweg abgekommen und anschließend etwa 50 Meter einen Abhang heruntergefahren war. Sein Trecker habe sich dabei zwar nicht überschlagen, krachte aber gegen einen Baum, wo er stark beschädigt stehen blieb. Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt, schaffte es noch, sich eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien und legte sich auf den Waldboden. Aufgrund seiner Verletzungen habe er die Unfallstelle jedoch nicht verlassen und Hilfe holen können. Feuerwehreinsätze Unfall beim Verladen löst Großeinsatz der Feuerwehr aus! So lag der Mann nach Angaben des Sprechers rund zwei Stunden im Wald, bis seine Hilferufe endlich gehört wurden. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften zu dem Rettungseinsatz aus. © Feuerwehr Hattingen Mit einer speziellen Trage wurde der Trecker-Fahrer von den Einsatzkräften behutsam zurück auf den Waldweg gebracht. Von dort aus ging es ins Krankenhaus. © Feuerwehr Hattingen Komplizierter Rettungseinsatz im Wald: Feuerwehr setzt Spezial-Trage ein Der Verletzte hatte rund zwei Stunden auf dem Waldboden gelegen, ehe seine Hilferufe Gehör fanden. © Feuerwehr Hattingen Die Feuerwehr rückte zur Rettung des Trecker-Fahrers dann mit zahlreichen Kräften sowie Rettungssanitätern und einem Notarzt an. Noch vor Ort wurde der Mann umgehend medizinisch erstversorgt, während die Kameraden seine komplizierte Rettung vorbereiteten. In einer speziellen Trage wurde der Verletzte erst gesichert und anschließend zu dem Waldweg oberhalb der Unfallstelle gebracht, von dem er Stunden zuvor abgekommen war. Neben dem Einsatz von mehr als zehn Kameraden sei dazu auch eine Seilkonstruktion zur Unterstützung errichtet worden, erklärte der Sprecher. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann schließlich in eine Klinik gebracht. Für die Kräfte der Feuerwehr war der Rettungseinsatz nach rund zweieinhalb Stunden wieder beendet.

