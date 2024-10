16.10.2024 10:01 Explosion in Einfamilienhaus: Ehepaar muss ins Krankenhaus

In einem Einfamilienhaus in Dingelstädt (Kreis Eichsfeld) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das betroffene Ehepaar erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Von Christian Rüdiger

Dingelstädt - In einem Einfamilienhaus in Dingelstädt (Kreis Eichsfeld) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt. Die Eheleute wurden in eine Klinik gebracht, die Kripo ermittelt. (Symbolfoto) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei mitteilte, gab es aus bislang noch unbekannten Gründen eine Explosion in einem Anbau des Hauses. Diese habe den Brand ausgelöst. Beim Verlassen des Gebäudes erlitten ein 71-Jähriger und seine gleichaltrige Ehefrau eine Rauchgasvergiftung. Sie mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Einfamilienhaus in der "Straße Siedlung" ist derzeit unbewohnbar. Den Angaben nach liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Bereich. Laut den Einsatzkräften sei durch die Flammen auch ein Nachbarhaus beschädigt worden. Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Die Beamten der Kripo Nordhausen haben die Ermittlungen aufgenommen und versuchen die Brandursache zu klären.

