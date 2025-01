Explosion und Feuer in Raffinerie von Bayernoil! Mehrere Verletzte

Neustadt an der Donau - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es auf dem Gelände der Raffinerie von Bayernoil im niederbayerischen Neustadt an der Donau zu einer Explosion und einem anschließenden Brand gekommen.

Die Raffinerie stellt aus Rohöl eine breite Palette an veredelten Produkten wie Benzin, Diesel, Heizöl oder Bitumen her. An den Standorten Neustadt und Vohburg verarbeiten sie jährlich 10,3 Millionen Tonnen Mineralöl. Dabei ist es die größte Raffineriegesellschaft in Bayern.

Am Standort in Vohburg kam es im September 2018 zu einer Explosion und einem nachfolgenden Großfeuer. Bei der Detonation in einer Produktionsanlage und dem anschließenden Feuer wurden damals 16 Menschen verletzt.