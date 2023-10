Fahrzeuge abgefackelt: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Rostock - Am frühen Sonntagmorgen sind in Rostock zwei Fahrzeuge ausgebrannt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, geriet gegen 2.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Stockholmer Straße in Lütten Klein ein Hyundai in Brand.

Das Feuer griff außerdem auf einen daneben geparkten VW über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr sei eine Selbstentzündung ausgeschlossen.

Der entstandene Sachschaden werde auf 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde laut Mitteilung glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.