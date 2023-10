Feuer bricht in Altbau-Wohnung aus: 22 Menschen evakuiert - Krankenhaus

Wuppertal - Ein Brand hat am Wochenende in einem Wuppertaler Altbau großen Schaden angerichtet.

Das Feuer ist in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. © Tim Oelbermann

Der Besitzer des Hauses an der Straße Bornberg hatte das Feuer am gestrigen Samstag um kurz vor 15 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im ersten Stock.

Alle Bewohner wurden rechtzeitig durch den Eigentümer gewarnt und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Als die Rettungskräfte eintrafen, befanden sich daher keine Menschen mehr in dem Mehrfamilienhaus mit den auffälligen grünen Fliesen.

Insgesamt wurden zehn Bewohner vom Rettungsdienst untersucht, eine Person kam anschließend ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand, allerdings hatte sich der giftige Qualm zu diesem Zeitpunkt bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet. 22 Menschen konnten wegen Brand- beziehungsweise Rauchschäden vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Sie alle wurden durch die Stadt Wuppertal übergangsweise in einer Notunterkunft untergebracht.