Feuer-Drama in Oberfranken: Helfer können Mann nur noch tot aus Flammen retten

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 50 Kräften vor Ort. © News5/Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Donnerstagmittag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schloßstraße im Zapfendorfer Ortsteil Unterleiterbach.

Demnach hörten zwei Männer gegen 11.30 Uhr einen Rauchmelder, eilten zum Brandort und zogen den leblosen Wohnungsinhaber aus der Erdgeschosswohnung.

Trotz des beherzten Eingreifens der Zeugen erlag der 59-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Helfer blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro.