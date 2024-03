07.03.2024 08:57 Feuer im Flüchtlingsheim Suhl: Gebäude mit 500 Bewohnern evakuiert

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Suhl - In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, musste ein Gebäude evakuiert werden. In diesem Haus befanden sich den Angaben nach rund 500 Bewohner. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer ausgebrochen, welches komplett ausbrannte. Ein Teil der Unterkunft ist aus diesem Grund vorerst nicht bewohnbar. "Derzeit haben wir sechs Verletzte, teils Bewohner, teils Wachpersonal", erklärte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Die Flammen im Zimmer seien inzwischen gelöscht und das Gebäude werde derzeit entlüftet. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

