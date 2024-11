02.11.2024 12:27 Feuer im Landkreis Harz: Flammen zerstören Geräteschuppen samt Inhalt

In und um Wegeleben mussten am Freitag mehrere Feuerwehren ausrücken. Ein Geräteschuppen samt Inhalt stand in Flammen und ist vollständig beschädigt worden.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Freitagabend mussten die Feuerwehren in und um Wegeleben (Landkreis Harz) zu einem Großeinsatz ausrücken. Das Gebäude stand inklusive Dachgiebel und darin enthaltenen Gegenständen komplett in Flammen. © Polizeirevier Harz Dort ist ein Geräteschuppen samt Inhalt in Brand geraten, teilte das Polizeirevier Harz mit. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ditfurt, Wegeleben, Harsleben, Klein Quenstedt, Rodersdorf und Deesdorf mussten anrücken. Zuvor hatten Zeugen den Brand bemerkt und informierten den Notruf. Die Flammen hätten den Schuppen einschließlich des Dachgiebels und des Inhalts vollständig zerstört. Umliegende Gebäude oder gar Personen seien jedoch nicht zu Schaden gekommen. Ersten Gutachten zufolge beträgt der entstandene Schaden etwa 50.000 Euro. Ermittler der Polizei haben erste Spuren gesichert und ein Verfahren eingeleitet. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei den Beamten per Telefon 03941/674293 zu melden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz