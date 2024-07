23.07.2024 08:59 Feuer in Biogasanlage: Mitarbeiter wollen Brand selbst löschen

An der Biogasanlage in Rappelsdorf (Landkreis Hildburghausen) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Schleusingen - An der Biogasanlage in Rappelsdorf (Landkreis Hildburghausen) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand brachte die Stromversorgung des Betriebs ins Wanken. © NEWS5/Steffen Ittig Laut Angaben der Polizei war ein Stromverteiler in Brand geraten. Mitarbeiter des Betriebes versuchten anschließend erfolglos die Flammen zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Allerdings sind die Folgen des Feuers spürbar, denn der benachbarte Stall mit rund 1000 Kühen muss vorerst über ein Notstromaggregat mit Energie versorgt werden. Menschen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Weitere Untersuchungen sind außerdem im Gange, um das volle Ausmaß des Schadens zu bestimmen und die Ursache des Feuers zu ermitteln.

