Zell am Harmersbach - Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden sind beim Brand eines Fachwerkhauses im Ortenaukreis entstanden.

Das Fachwerkhaus ist nicht mehr nutzbar, angrenzende Gebäude blieben unversehrt. © Marco Dürr / EinsatzReport24

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstagmorgen in Zell am Harmersbach ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Menschen wurden nicht verletzt.