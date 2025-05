09.05.2025 08:44 Feuer in Hochhaus: Nachbarn retten Mieter aus Brandwohnung

In einem Hochhaus in Suhl hat es am Donnerstagabend gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Suhl - In einem Hochhaus in Suhl hat es am Donnerstagabend gebrannt. Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner des Wohnhauses in Sicherheit. © NEWS5 / Steffen Ittig Ausgebrochen war das Feuer im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Leonhard-Frank-Straße. Laut ersten Angaben der Polizei sei der Brand möglicherweise durch Plastikteile auf einem heißen Herd entstanden. Nachbarn hatten den Rauch bemerkt und den betroffenen Bewohner in Sicherheit gebracht. Er wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Feuerwehreinsätze Reihenhaus fängt Feuer: Anwohner fliehen, einer verletzt sich schwer Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten auch die Nachbarn medizinisch behandelt werden, da sie ebenfalls Rauch eingeatmet hatten. Die Polizei spricht von mindestens einem Verletzten. Laut den Einsatzkräften mussten zehn Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht werden. Wegen der ausgelösten Brandmeldeanlage und der schnellen Hilfe der Nachbarn sei jedoch ein noch größerer Schaden verhindert worden, hieß es. Die Feuerwehr Suhl war mit 25 Leuten etwa 1,5 Stunden im Einsatz.

Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig