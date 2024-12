24.12.2024 13:38 25.504 Feuer verursacht sechsstelligen Schaden in Karls Erlebnis-Dorf!

Im beliebten Freizeitpark "Karls Erdbeerhof" in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in der Traktorbahn ausgebrochen.

Von Nora Petig

Rövershagen - Im beliebten Freizeitpark "Karls Erlebnis-Dorf", beziehungsweise "Karls Erdbeerhof" in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in der Traktorbahn ausgebrochen! Gegen kurz vor 10 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute aus um den Brand auf "Karls Erlebnis-Dorf" zu löschen. © Stefan Tretropp Die Hauptgebäude seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, sagte Stephan Meyer (43, CDU), Ordnungsdezernent des Landkreises Rostock, gegenüber der Ostseezeitung. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden zunächst auf 2 bis 2,5 Millionen Euro. Laut Geschäftsführer Robert Dahl werde jedoch mit einer Schadenssumme von einigen Hunderttausend Euro gerechnet, berichtet die Deutsche Presseagentur. Feuerwehreinsätze Wohnhaus brennt lichterloh: Frau tot, ihr Ehemann schwer verletzt Die Feuerwehr sei demnach sofort zur Stelle gewesen und habe mit den Löscharbeiten begonnen - dies habe Schlimmeres verhindert. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Auch die in dem Bereich untergebrachten Tiere seien in Sicherheit gebracht worden, heißt es weiter. Am 1. Weihnachtstag soll das Erlebnis-Dorf wieder eröffnet werden. Die Traktorbahn bleibe allerdings zunächst geschlossen. Weder Menschen noch Tiere seien bei dem Feuer verletzt worden. © Stefan Tretropp Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte. Zur Brandursache konnte er sich am Morgen noch nicht äußern. Erstmeldung: 11.39 Uhr, aktualisiert um 13.34 Uhr.

Titelfoto: Stefan Tretropp