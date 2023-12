20.12.2023 08:40 Feuer wütet in Hochhaus-Garage: Der Schaden ist beträchtlich

In einer Hochhaus-Garage in Haar hat am frühen Mittwochmorgen ein Feuer gewütet. Mehrere Fahrzeuge im Inneren wurden durch die Flammen beschädigt.

Von Nicole Reich

Haan – In der Garage eines Hochhauses in Haan hat ein Feuer beträchtlichen Schaden angerichtet. Mehrere Fahrzeuge wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr zu dem Garagenbrand gerufen. © Feuerwehr Haan Als die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr an der Bachstraße eintraf, quoll bereits dichter Rauch aus der Garagenzufahrt. Insgesamt 32 Einsatzkräfte machten sich sofort an die Löscharbeiten und bekämpften die Flammen. Nach Angaben eines Sprechers befanden sich im Inneren der Garage insgesamt 16 Fahrzeuge, von denen zwei Autos, ein Motorroller und ein Rasentraktor direkt durch das Feuer beschädigt wurden. Feuerwehreinsätze Mädchen (5) bleibt mit Fingern im Abfluss der Badewanne stecken und endet in Klinik Glücklicherweise konnten die Flammen wegen einer baulichen Trennung nicht auf das angrenzende Hochhaus übergreifen und es gab keine Verletzten.

Im Inneren der Garage befanden sich insgesamt 16 Fahrzeuge, von denen mehrere durch die Flammen beschädigt wurden. © Patrick Schüller Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

