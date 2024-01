Feuersbrunst zerstört Wohnhaus komplett: Feuerwehr macht schrecklichen Fund

Burg-Gemünden - Tragisches Flammeninferno in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs in Mittelhessen . Bei einem Brand eines Hauses wurde nicht nur das betroffene Gebäude vollends zerstört. Zudem fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper eines Mannes.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. © Fuldamedia

Der entsprechende Notruf erreichte die zuständige Feuerwehr gegen 3.23 Uhr. Mitgeteilt wurde, dass ein Haus im Gemündener Ortsteil Burg-Gemünden (Vogelsbergkreis) in Vollbrand stünde. Vor Ort angekommen bestätigte sich diese Aussage, was sofortiges Handeln der Brandmeister nötig machte.

Da die Kräfte aus dem benachbarten Ortsteil Felda den Flammen jedoch nicht alleine Herr werden konnten, wurden rund 20 Feuerwehrleute aus dem benachbarten Homberg/Ohm und Mücke hinzu beordert, wodurch schließlich etwa 100 Brandbekämpfer gegen das Flammeninferno kämpften.

Hierdurch war es möglich, den Brand halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Als das Gebäude schließlich durch die Einsatzkräfte betreten werden konnte, mussten die Retter leider eine tragische Entdeckung machen. In den Überresten des Wohnhauses fanden sie einen leblosen Körper.

Der ebenfalls vor Ort anwesende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Person feststellen, bei der es sich um einen 71 Jahre alten, männlichen Bewohner gehandelt haben soll. Durch die verheerenden Auswirkungen des Feuers stürzten außerdem Teile des Hauses bereits während des Einsatzes ein.

Im Nachgang an die Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden andauerten, galt das Wohnhaus als unbewohnbar und stark einsturzgefährdet, wie auch Dennis Schneider, stellvertretender Gemeindebrandinspektor in Gemünden Felda, bestätigte.