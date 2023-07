21.07.2023 16:17 1.975 Feuerteufel (22) fackelt Scheune ab - Haftbefehl

In einer Scheune in Ibanitz brach am Donnerstag ein Feuer aus. Die Polizei schnappte den mutmaßlichen Brandstifter.

Von Eric Hofmann

Riesa - Aufregung im Dörfchen Ibanitz: In einer Scheune war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen, ein Großeinsatz der Feuerwehr war die Folge. Doch schnell stellte sich heraus, dass das kein Zufall war. Der Scheunenbrand von Ibanitz war erst nach Stunden gelöscht. © Feuerwehr Riesa 18.03 schrillte der Feueralarm, sofort rückten die Wehren aus Stauchitz, Mehlteuer und Lommatzsch aus. Die Riesaer Wehr half mit ihrer Drehleiter aus. Als die Kameraden ankamen, war bereits das Hallendach eingestürzt, die ganze Nacht über musste das brennende Stroh mit Radladern aus dem Gebäude gefahren werden, erst 01.30 Uhr konnten die Helfer den Brandort verlassen. Der Schaden konnte gestern noch nicht beziffert werden.

Doch Zeugen hatten schon zu Beginn des Brands einen jungen Mann vom Tatort fliehen sehen, wenig später schnappte die Polizei den Polen Szymon O. (22). Feuerwehreinsätze Feuer wütet in Mehrfamilienhaus: Einsatzkräfte stoßen auf Leiche Am Nachmittag kam er vor den Ermittlungsrichter, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Kameraden aus vier Wehren rückten zum Brandort aus. © Feuerwehr Riesa Es rauchte und qualmte. © Feuerwehr Riesa Das Ausmaß der Zerstörung wurde erst später deutlich. © Feuerwehr Riesa Szymon O. (22). soll die Scheune abgefackelt haben. Er befindet sich in Gewahrsam. © Ove Landgraf Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen weiter.

