Feuerteufel im Harz? Zwei Großbrände an einem Tag!

Hedersleben/Trautenstein - Am Donnerstag kam es an gleich zwei Orten im Landkreis Harz zu größeren Bränden . Bei beiden Vorfällen ist die Brandursache bisher ungeklärt.

Was in der Scheune lagerte oder ob sie leer stand, wurde nicht mitgeteilt. Der Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Am Donnerstagabend nahm ein Zeuge gegen 20.30 Uhr Brandgeruch war und stellte daraufhin Flammen im Inneren einer Scheune in der Klosterstraße in Hedersleben ( Sachsen-Anhalt ) fest. Er verständigte die Einsatzkräfte.

Im Oberharz am Brocken wurde ein großer Stapel Holz niedergebrannt. © Polizeirevier Harz

Doch das war nicht der erste Brandvorfall an diesem Tag: Bereits in den Morgenstunden zeigte ein Zeuge einen Holzbrand im Oberharz am Brocken an.

Gegen 9.30 Uhr hatte er einen niedergebrannten Stapel Reisig entdeckt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Holz noch glimmte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Wie das Polizeirevier mitteilte, entstand Sachschaden von knapp 2400 Euro. Es hatte sich um 312 Raummeter Holz gehandelt, dahinterliegende Bäume waren außerdem in Mitleidenschaft gezogen worden.

Auch hier ist die genaue Ursache noch nicht geklärt, die Polizei geht aber von Brandstiftung aus und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.