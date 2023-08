12.08.2023 16:03 Feuerwehr entdeckt tote Person bei Kellerbrand

In Helmstedt ist am Samstag ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person.

Von Robert Lilge

Helmstedt - In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr in Helmstedt einen Kellerbrand löschen. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr Helmstedt den Brand löschen. © Feuerwehr Helmstedt Gegen 1 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Triftweg und meldeten ihre Entdeckung den Einsatzkräften. Noch bevor die Feuerwehr anrückte, ordnete die Polizei eine Evakuierung des Gebäudes an. In den Obergeschossen waren mehrere Personen hinter den Fenstern zu sehen. Sie wurden angewiesen, dort zu bleiben. Während die Feuerwehrkameraden sich auf der Suche nach dem Brandherd machten, kam ihnen bereits im Kellereingang im Treppenhaus Rauch entgegen. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchwolke steigt gen Himmel! Rund 100 Feuerwehrkräfte kämpfen gegen Scheunenbrand Daraufhin wurde der Kellereingang geschlossen. Der Fluchtweg über das Treppenhaus war für die Hausbewohner somit nicht mehr möglich. Mit einer Atemschutzausrüstung wurde ein Trupp in den Keller geschickt, um den Brand zu bekämpfen. Gleichzeitig wurde im rückwärtigen Bereich eine Abluftöffnung geschaffen, um Hitze und Rauch aus dem Keller zu bekommen. Tote Person in Wohnung gefunden Die Bewohner, die auf Anweisung in den Obergeschossen verblieben waren, wurden mit einer Drehleiter aus dem Haus geholt und vorsichtshalber einem Rettungsdienst übergeben. Im Zuge weiterer Kontrollen drangen die Einsatzkräfte in mehreren Wohnungen ein. In einer von ihnen wurde eine tote Person entdeckt. Laut der Feuerwehr Helmstedt sei diese jedoch schon vor dem Ausbruch des Kellerbrandes verstorben. Die Flammen im Keller wurden nach rund einer Stunde vollständig gelöscht. Weitere Ermittlungen zur Brandursache und zur tot aufgefundenen Person wurden eingeleitet.

Titelfoto: Feuerwehr Helmstedt