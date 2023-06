18.06.2023 13:08 Feuerwehr-Großeinsatz im Pflegeheim: 32 Senioren evakuiert!

In einem Pflegeheim in Ettenheim kam es am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Von Johanna Baumann

Ettenheim - Ein Feuerwehreinsatz sorgte am Sonntagmorgen für große Aufregung in einem Pflegeheim in Ettenheim! Über 30 Bewohner mussten ins Freie gebracht werden. © Marco Dürr / EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, soll der Brand gegen 7.30 Uhr ausgebrochen sein. Kurze Zeit später rückten rund 120 Einsatzkräfte an. 32 Heimbewohner mussten vorsorglich ins Freie evakuiert werden. Wie sich herausstellte, soll es sich um einen Schmorbrand in der Geschossdecke gehandelt haben. Feuerwehreinsätze Verheerender Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus: Retter machen traurigen Fund Als der Brand gelöscht war, konnten alle Senioren wieder zurück in ihre Unterkünfte gebracht werden. Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. © Marco Dürr / EinsatzReport24 Laut aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

