Feuerwehr im Großeinsatz: Hausbrand, zwei Bewohner im Krankenhaus

Hohenstein-Ernstthal - Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht zu Samstag in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau )! Die Einsatzkräfte mussten zu einem brennenden Wohnhaus ausrücken.

Die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort. © Andreas Kretschel

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Poststraße aus bislang unbekannter Ursache an der Rückseite eines Einfamilienhauses zu dem Feuer.

Zwei Männer (25, 60) befanden sich zum Brandzeitpunkt im Gebäude. Sie wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch ist die Höhe des entstandenen Sachschadens unklar.

Es waren 75 Kameraden der Feuerwehren Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand, Gersdorf, Lichtenstein und Limbach-Oberfrohna im Einsatz. Die Poststraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.