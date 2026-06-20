Feuerwehr im Großeinsatz: Hausbrand, zwei Bewohner im Krankenhaus
Hohenstein-Ernstthal - Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht zu Samstag in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau)! Die Einsatzkräfte mussten zu einem brennenden Wohnhaus ausrücken.
Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Poststraße aus bislang unbekannter Ursache an der Rückseite eines Einfamilienhauses zu dem Feuer.
Zwei Männer (25, 60) befanden sich zum Brandzeitpunkt im Gebäude. Sie wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Noch ist die Höhe des entstandenen Sachschadens unklar.
Es waren 75 Kameraden der Feuerwehren Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand, Gersdorf, Lichtenstein und Limbach-Oberfrohna im Einsatz. Die Poststraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.
Ein Brandursachenermittler kommt am Samstag zum Einsatz. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Sind Euch auf der Poststraße Personen aufgefallen, die mit dem Brand zu tun haben könnten?
Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegengenommen.
Titelfoto: Andreas Kretschel