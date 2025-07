11.07.2025 21:07 Feuerwehr löscht Laubenbrand und verhindert Übergreifen auf angrenzenden Wald

Feueralarm in Hartha! In einer Gartensiedlung ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dort kam es in der Vergangenheit schon öfter zu Vandalismus.

Von Sarah Fuchs

Hartha - Feueralarm in Hartha (Mittelsachsen)! In einer Gartensiedlung ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dort kam es in der Vergangenheit schon öfter zu Vandalismus.

Laube stand komplett in Flammen.

Löschwasser musste mit Tanklöschfahrzeugen gebracht werden.

Übergreifen auf angrenzenden Wald weitgehend verhindert.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Feuerwehren aus Hartha, Gersdorf und Wendishain wurden gegen 16.45 Uhr in die Gartensiedlung am Stadtwäldchen gerufen. Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, stand eine der vier verbliebenen Lauben der aufgelösten Gartengruppe an der Gartenstraße beim Eintreffen bereits komplett in Flammen. Laut Aussagen von Anwohnern war am Vortag noch alles in Ordnung. Die betroffene Parzelle wurde offenbar noch regelmäßig von einer 88-jährigen Frau bewirtschaftet. Die abgelegene Lage und das Fehlen von Wasser- und Stromanschlüssen erschwerte die Löscharbeiten erheblich. Die Einsatzkräfte mussten das Löschwasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Brandstelle bringen. Schlussendlich konnte das Feuer mit Schaum erstickt werden. Anschließend überprüften die Feuerwehrleute die Umgebung mit einer Wärmekamera. Vandalismus in Gartensiedlung Am Ende wurde das Feuer mit Schaum erstickt. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Waldboden konnte weitgehend verhindert werden. Nur wenige Quadratmeter Vegetation wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wie Anwohner berichteten, wurde die Gartengruppe in der Vergangenheit bereits wiederholt Opfer von Vandalismus, Einbrüchen und mutwilliger Zerstörung. Dabei wurden Türen von Gartenhäusern aufgebrochen und es gab immer wieder Probleme mit ungebetenen Besuchern. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

