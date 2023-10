Feuerwehr rettet erschöpftes Schaf aus Kanal

Krummhörn - Tierischer Einsatz für die Feuerwehr ! Im Landkreis Aurich mussten die Retter am Sonntag ein Tier in letzter Minute vor dem Tod bewahren.

Das Schaf war in einen kleinen Fluss geraten und konnte nicht mehr selbstständig zurück an Land. © Feuerwehr Krummhörn

Wie ein Sprecher mitteilte, hatten Kanufahrer in Grimersum während ihrer Tour ein Schaf im Wasser entdeckt. Das Tier war in den kleinen Fluss gefallen, schaffte es aus eigener Kraft aber nicht mehr zurück an Land.

Die Feuerwehr machte sich auf den Weg und zogen das völlig erschöpfte Tier aus dem kalten Nass. Auf einer Trage liegend wurde es zu seinem Besitzer gebracht.