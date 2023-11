Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung: 43-Jährige verstirbt jedoch in Klinik!

Mannheim - Bei einem verheerenden Brandausbruch am Montagnachmittag kam eine Frau (†43) ums Leben.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Einsatzkräfte eilten gegen 13.45 Uhr in die Untermühlaustraße. Dort war eine Wohnung in Brand geraten. Ein Zimmer stand in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine 43-Jährige wurde aus der Brandwohnung geborgen. Mit einem Rettungshubschrauber kam diese in ein Krankenhaus, wo die schwerst verletzte Frau einige Stunden später leider verstarb.

Laut Polizeiangaben kann ein Fremdverschulden als Ursache des Brandes aktuell ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Mannheim laufen.