01.10.2023 10:27 Zwei Brände am Samstagabend: Besteht ein Zusammenhang?

In Quedlinburg kam es am Samstag zu zwei Bränden. An unterschiedlichen Orten fingen eine Garage und ein Auto Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - Am Samstagabend mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg (Landkreis Harz) zu zwei Bränden ausrücken. Der erste Brand entstand gegen 19.50 Uhr an einer Garage. © Polizeirevier Harz Der erste Brand ereignete sich in der Friedrich-Jahn-Straße. Gegen 19.50 Uhr fing dort eine Garage Feuer. Aktuell konnte das Polizeirevier Harz noch keine Angaben zur Brandursache machen. Aufgrund des komplexen Baus der Garage musste das Technische Hilfswerk anrücken und das Dach abtragen. Feuerwehreinsätze Feuer in Gewerbegebiet: Warnung wegen Rauchentwicklung Kurze Zeit später brannte es in Quedlinburg erneut. Dieses Mal im etwa drei Kilometer entfernten Ditfurter Weg. Den Einsatzkräften wurde ein brennendes Auto gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehrkameraden stand der Motorraum bereits in Flammen. Aufgrund der Hitze, die durch das Feuer entstand, wurde ein Parkscheinautomat sowie ein zweites Auto in Mitleidenschaft gerissen. Auch in diesem Fall konnte die Polizei noch keine Angaben zur Brandursache machen. Beim zweiten Einsatz brannte der Motorraum eines Autos. © Polizeirevier Harz Ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet. Ob es zwischen beiden Bränden einen Zusammenhang gibt, muss noch geklärt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Quedlinburg