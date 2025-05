13.05.2025 17:03 Heftiger Brand in Freising: Seniorin schwer verletzt in Klinik gebracht

Großeinsatz für die Feuerwehr! Am späten Montagabend mussten die Einsatzkräfte zu einem heftigen Brand in einem Reihenhaus in Freising ausrücken.

Von Jan Höfling

Freising - Großeinsatz für die Feuerwehr! Am späten Montagabend mussten die Einsatzkräfte zu einem heftigen Brand in einem Reihenhaus in Freising ausrücken. Die Hausbewohnerin (88) wurde schwer verletzt, der Schaden ist enorm.

Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Angaben vom Dienstagnachmittag zufolge waren die Feuerwehrleute etwa gegen 23 Uhr in die Max-Anderl-Straße gerufen worden. Eine Nachbarin hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Eine kurz darauf vor Ort eingetroffene Besatzung der Polizeiinspektion Neufahrn konnte am Fenster des Badezimmers eine in Not geratene ältere Frau ausmachen. Die Beamten zögerten nicht lange und brachten die 88 Jahre alte Bewohnerin ins Freie. Die Seniorin wurde notärztlich versorgt und mit schweren Brandverletzungen dritten Grades in eine Spezialklinik gefahren. Sie befindet sich demnach momentan in einem lebensgefährlichen Zustand. Die Flammen konnten von den Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Neufahrn und Mintraching in der Nacht gelöscht werden. Die Ermittlungen der Beamten zur Ursache des folgenschweren Feuers laufen auf Hochtouren.

