21.01.2025 08:46 1.273 Feuerwehreinsatz in Sachsen: Lagerhalle in Flammen

In Roßwein kam es am Montagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet.

Von Claudia Ziems

Roßwein - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend im Gewerbegebiet Roßwein (Landkreis Mittelsachsen). In einer Lagerhalle in Roßwein brannten Baumaschinen und Teile der Werkstatteinrichtung. © EHL Media/Dietmar Thomas Die Feuerwehren wurden gegen 20.30 Uhr in die Straße "Zum Neidhardt" alarmiert. "Vor Ort brannten Baumaschinen und Teile der Werkstatteinrichtung in einer Lagerhalle", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gleisberg. Über dem Gewerbegebiet war am Abend eine große Rauchwolke zu sehen. Der Brand in der Halle verursachte hohen Sachschaden. Die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden. Zur Brandursache laufen nun die Ermittlungen der Polizei.

