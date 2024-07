Feuerwehrmann aus Sachsen rettet Hund in Bayern!

Selb - Bei einem Unfall in Bayern wurde ein Feuerwehrmann aus Sachsen zum Helden.

Als Ersthelfer kümmerte sich der Feuerwehrmann aus Coswig an der Unfallstelle um einen Hund. © Feuerwehr Coswig

Auch außerhalb seiner Dienstzeit und seines Zuständigkeitsbereichs ging dieser Kamerad aus dem sächsischen Coswig (Landkreis Meißen) seiner Berufung pflichtbewusst nach - und rettete damit den Tag für einen knuffigen Hund!

Wie die Feuerwehr Coswig am Dienstag über ihren WhatsApp-Kanal mitteilte, wurde ihre Einsatzkraft Zeuge eines Unfalls in der bayrischen Kreisstadt Selb (Landkreis Wunsiedel), bei dem zwei Autofahrer an einer Autobahnabfahrt miteinander kollidierten.

Aus dem privat reisenden Feuerwehrmann wurde in diesem Moment ein Ersthelfer: Er kümmerte sich nicht nur um die drei beteiligten Personen, sondern auch um einen sichtlich verunsicherten Vierbeiner.

Erst als die örtlichen Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, setzte auch der Sachse seine Fahrt fort.