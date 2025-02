Flammen im toom-Baumarkt: Außenlager brennt, hoher Schaden

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Freitagmorgen mit etlichen Fahrzeugen vor Ort. © Tom Musche

Die Kameraden wurden am frühen Freitagmorgen in die Langenfelder Straße in Köthen alarmiert, wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte.

Im Außenlager des dortigen toom-Baumarktes war ein Feuer ausgebrochen - Waren standen in Flammen.

"Der Brand griff auf die Gebäudefassade über", so ein Sprecher. Glücklicherweise blieben die Innenbereiche des Geschäfts vom Feuer verschont.

Allerdings seien Rauchgase ins Innere vorgedrungen, weshalb der Baumarkt vorerst geschlossen bleiben müsse, hieß es.