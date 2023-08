09.08.2023 06:55 Inferno! 20-Meter-Feuerwand walzt durch Industriegebäude

In der Halle einer Stahlveredlungsfirma in Denkendorf hat es gebrannt. Das Feuer richtetet einen enormen Schaden an.

Von Friederike Hauer

Denkendorf - Ein Großbrand in einer Industriehalle in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) richtete einen enormen Schaden an.

Die Feuerverzinkerei in Denkendorf brannte lichterloh. © vifogra Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem verheerenden Feuer am Dienstagabend glücklicherweise niemand verletzt. Um kurz nach 21 Uhr brach der Brand in einer Feuerverzinkerei einer Stahlveredlungsfirma aus. Schnell breitete sich das Feuer aus. Ein Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete von einer 20 bis 25 Meter hohen Flammenwand mit immenser Rauchentwicklung. Feuerwehreinsätze Schreck beim Frühstück: Küche fängt Feuer, Nachbarn müssen Haus verlassen Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Während sich die Mitarbeiter der Firma alle rechtzeitig vom Gelände retten konnten, galt die Hauptsorge den Feuerwehrleuten, die gegen das Inferno vorgehen mussten. Die Feuerwehr kämpfte mit vereinten Kräften gegen die Flammen. © vifogra In den frühen Morgenstunden am Mittwoch waren die Löscharbeiten dann beendet. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge liegt der Schaden im Bereich von mehreren Millionen Euro. Zur genauen Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Titelfoto: vifogra (2)