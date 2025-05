Frau bemerkt auffälligen Geruch: Einsatzkräfte evakuieren drei Häuser

Hof - Wegen eines Gaslecks in einem Vorgarten mussten drei Wohnhäuser in Oberfranken evakuiert werden.

Einsatzfahrzeuge stehen in Hof. Nach einem Gasleck musste ein Tank in einem Vorgarten leergepumpt werden. © NEWS5 / Stephan Fricke

Am Vormittag kam es im Oberer Wiesentalweg zum Großeinsatz. Wie die Polizei mitteilte, war der Grund dafür ein Leck in einem Flüssiggastank in der Erde.

Eine Nachbarin hatte den Gasgeruch bemerkt und daraufhin den örtlichen Gasversorger informiert. Dieser bestätigte das Leck und alarmierte die Einsatzkräfte.

Ein Bereich mit einem Radius von rund 30 Metern wurde abgesperrt, angrenzende Anwohner mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen.