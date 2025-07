Funken sprühen: Opel steht lichterloh in Flammen

Grimma - Abendlicher Feuerwehreinsatz im Landkreis Leipzig : Ein Auto ist am Montag in Flammen aufgegangen.

Funken sprühten, als das Auto in Flammen aufging. © Sören Müller

Ein Opel neben einem Zaun an einer Böschung, Flammen loderten: Die Kameraden der Feuerwehr wurden am Montagabend in die Beiersdorfer Straße in Grimma gerufen.

An der Kleingartenanlage dort soll sich der Besitzer des Wagens ersten Informationen zufolge zuvor damit festgefahren haben.

Kurz darauf sei der Opel in Brand geraten, Funken sprühten, es dauerte nicht lange, bis er lichterloh in Flammen stand.

Nachbarn und den Einsatzkräften sei es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf eine Laube übergriff, hieß es vom Ort des Geschehens.