04.06.2023 10:35 Gartenhaus explodiert in Kleingartenanlage: Eine Person verletzt sich schwer

In Ratingen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer gewaltigen Explosion in einem Gartenhaus - eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Von Maurice Hossinger

Ratingen - In einer Kleingartenanlage hat es am frühen Sonntagmorgen eine heftige Explosion gegeben. Ein 64-Jähriger zog sich dabei schwerste Verletzungen zu! Vom einstigen Gartenhaus war nach dem Unglück nicht mehr viel übrig. © Feuerwehr Ratingen Angaben der Feuerwehr zufolge kam es in einem Gartenhaus zu der Explosion, die in der Folge ein Bild der Verwüstung abgab. Das Opfer, ein 64-Jähriger, soll zuvor unsachgemäß mit einer Gasflasche hantiert haben, hieß es von der Polizei. Zum Zeitpunkt der Explosion soll sich der Mann vor der Gartenlaube aufgehalten haben. Sowohl an Gebäuden in nächster Nähe als auch an Autos entstanden durch herumfliegende Trümmerteile teilweise starke Schäden.

Die Hintergründe zur Explosion müssen nun ermittelt werden. © Feuerwehr Ratingen Die Ermittlungen dauern weiter an. Originalmeldung, 4. Juni, 9.10 Uhr; aktualisiert: 4. Juni, 10.35 Uhr

Titelfoto: Feuerwehr Ratingen