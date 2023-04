Radlader nahe A14 in Flammen: Als die Feuerwehr löscht, bricht der nächste Brand aus

Grimma - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in einem Gewerbegebiet nahe der A14 im Landkreis Leipzig !

Der Radlader wurde bei dem Brand vollständig zerstört. © Sören Müller

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 23.10 Uhr in die Bahrener Straße in Grimma alarmiert worden.

Dort stand auf einer Baustelle ein Radlader der Marke Volvo in Flammen. Zwar habe der Brand zügig gelöscht werden können, doch während des Einsatzes sei plötzlich Rauch aus einem Bauwagen in der Nähe aufgestiegen.



Die Feuerwehr habe auch diesen Brand schnell bekämpfen können, wie es hieß. Nach TAG24-Informationen habe der Bauwagen dazu aufgebrochen werden müssen.

Zur genauen Brandursache und zur Höhe des Sachschadens lagen am Morgen noch keine Informationen vor. Der völlig zerstörte Radlader wurde zur Spurensicherung abgeschleppt.