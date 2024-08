Großbrand im Harz! 18 Menschen aus Mehrfamilienhaus evakuiert

Wernigerode - In der Nacht auf Samstag kam es im Landkreis Harz zu einem verheerenden Großbrand. Die Feuerwehr musste ein Mehrfamilienhaus evakuieren.

In einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode hatte in der Nacht eine Wohnung gebrannt. © Matthias Bein/dpa

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sei der Brand gegen 1 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Unterm Wulfhorn" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen.

Die Wohnung einer 21 Jahre alten Bewohnerin im dritten Obergeschoss hatte gebrannt.

Mithilfe von Drehleitern wurden die insgesamt 18 Bewohner evakuiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei Personen wurden vorsorglich untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit rund 40 Kameraden brachte das Feuer dann glücklicherweise schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Brandermittlungen sollen am kommenden Montag beginnen, hieß es.

Der Sachschaden in dem betroffenen Komplex beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Vier Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.