Großbrand zerstört Feuerwehr-Lagerhalle: Millionenschaden!

Warin/Schwerin - Schock für die Feuerwehr: Ein Großfeuer auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nordwestmecklenburg in Warin hat am Mittwoch Fahrzeuge und Technik vernichtet.

Feuerwehrleute löschen letzte Brandherde in Warin. © Jens Büttner/dpa

Landrat Tino Schomann (36, CDU) bezifferte den entstandenen Sachschaden nach einer ersten Bestandsaufnahme auf mehr als drei Millionen Euro.

"Der Brand ist wirklich eine Katastrophe. Das größte Problem wird die Wiederbeschaffung der Fahrzeuge sein", sagte Schomann, nachdem er sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hatte.

Innenminister Christian Pegel (49, SPD) sagte Hilfe zu. Die Landesregierung werde den Landkreis in dieser besonderen Situation nicht allein lassen, versicherte Pegel laut einer Mitteilung.

Am Mittwochmorgen war nach Angaben der Polizei in einem Gebäudekomplex mit 13 Garagen ein Brand ausgebrochen. Dort seien Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes abgestellt gewesen, die in besonderen Notfällen oder bei der Ausbildung zum Einsatz kommen.