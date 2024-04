05.04.2024 21:18 Großeinsatz für Feuerwehr auf A3: Autotransporter steht in Flammen!

Auf der A3 bei Frickenhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist am heutigen Freitag in Bayern ein Autotransporter in Brand geraten.

Von Jan Höfling

Frickenhofen - Ein technischer Defekt hat auf der A3 bei Frickenhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz am heutigen Freitag zum Brand eines Autotransporters und einem nachfolgenden Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Auf der A3 in Bayern ist ein Autotransporter ausgebrannt. © vifogra/Haubner Polizeiangaben zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr über das Feuer auf der Autobahn in Kenntnis gesetzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte zuvor ein Wagen auf dem Lkw aus bisher noch unklarer Ursache Feuer gefangen. Aufgrund des sich extrem schnell auf dem Laster, der mehrere Fahrzeuge mit Hybridantrieb geladen hatte, ausbreitenden Brandes samt meterhohen Flammen war eine dichte schwarze Rauchwolke über der A3 zu sehen. Die alarmierte Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Nürnberg aufgrund des Brandes gesperrt werden. Wie lange die Sperrung wegen der extrem aufwendigen Bergungsarbeiten andauern wird, ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. © vifogra/Haubner Von der Ladung des Transporters blieben trotz aller Bemühungen größtenteils nur noch Wracks übrig. © vifogra/Haubner Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Beamten rechnen jedoch mit einem Schaden von rund 500.000 Euro.

Titelfoto: vifogra/Haubner