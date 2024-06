07.06.2024 09:31 1.685 Großeinsatz nach Arbeitsunfall in Gewerbegebiet

In Glauchau kam es in der Boschstraße am Donnerstagabend zu einem Arbeitsunfall. In einer Firma war eine geringe Menge Ammoniak ausgetreten.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Großeinsatz in Glauchau (Landkreis Zwickau) am Donnerstagabend! In Glauchau kam es in der Boschstraße am Donnerstagabend zu einem Arbeitsunfall. © Andreas Kretschel Gegen 21 Uhr kam es zu einem Gefahrguteinsatz nach einem Arbeitsunfall in der Boschstraße im Gewerbegebiet. In der Halle einer Firma war beim Verladen von Ammoniak eine geringe Menge ausgetreten. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Die Anwohner wurden über Lautsprecher informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 88 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen waren im Einsatz, auch der Gefahrgutzug des Landkreises wurde alarmiert. Nach Angaben der Polizei drang von den giftigen Dämpfen nichts nach draußen. Ein Mitarbeiter musste zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.

