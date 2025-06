Großer Feuerwehreinsatz im Vogtland: Scheune und Wohnhaus brennen nieder

In Triebel/Vogtland brannte am Samstag eine Scheune komplett nieder. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Feuerwehr wurde am Vormittag nach Wiedersberg, einem Ortsteil der Gemeinde Triebel/Vogtland alarmiert. Dort standen eine alte Scheune und ein Wohnhaus in Flammen. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen!



Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten - eine große Herausforderung. Durch die Trockenheit reichte das Wasser aus einem angrenzenden Bach nicht mehr aus. Die Einsatzkräfte mussten Wasser aus den umliegenden Teichen in den Bach leiten.



Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand anschließend unter Kontrolle bringen. Derzeit laufen die Restlöscharbeiten.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde niemand verletzt. Im betroffenen Wohnhaus habe sich eine Person befunden, die sich aber selbst retten konnte. Auch Tiere waren glücklicherweise nicht in der Scheune untergebracht.