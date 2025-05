17.05.2025 09:59 Güterzug mit Neuwagen brennt lichterloh: Millionenschaden in Offenburg

Am frühen Samstagmorgen ist in Offenburg ein mit Fahrzeugen beladener Güterzug in Brand geraten. Der Sachschaden ist immens.

Von Johanna Baumann

Offenburg - Am frühen Samstagmorgen ist in Offenburg (Ortenaukreis) ein mit Fahrzeugen beladener Güterzug in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz an. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa Das Feuer wurde gegen 2.40 Uhr gemeldet. Eine Wageneinheit stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei gerieten auch zehn Neufahrzeuge in Brand. Die Bahnstrecke wurde gesperrt und der Verkehr eingestellt. Während der Löscharbeiten kamen auch ein Helikopter sowie eine Drohne zum Einsatz. Feuerwehreinsätze Gefährlicher Badeausflug: Feuerwehr fischt Waldbewohner aus Kanal Seit 4 Uhr fahren die Züge wieder. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort, um eine Brandwache durchzuführen. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Noch ist unklar, wie es zum Brandausbruch kommen konnte. Laut aktuellem Stand ist ein technischer Defekt denkbar. Die Ermittlungen der Bundespolizei halten jedoch noch an.

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa