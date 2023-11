Fassade und Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennen: Polizei äußert heftigen Verdacht

Erkelenz - In der vergangenen Nacht ist es in Erkelenz zu einem Hausbrand gekommen. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei rückten aus.

In Erkelenz kam es in der vergangenen Nacht zu einem Hausbrand. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Demnach meldeten Zeugen gegen 2.45 Uhr einen starken Brandgeruch und Qualm an einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie, dass die Hausfassade und der Dachstuhl des Gebäudes in Form eines Schwelbrandes brannten.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen in dem Haus. Dieses ist jetzt jedoch nicht mehr bewohnbar.

Da sich an einer angrenzenden Mauer eine Gedenktafel zur Erinnerung an die damalige Synagoge in Erkelenz befindet, können die Beamten ein politisches Motiv nicht ausschließen.

Die Synagoge befand sich in der Zeit von 1869 bis 1938 in der Pastorsgasse.