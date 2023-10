21.10.2023 14:04 Hauswand weggesprengt: Explosion zerstört Wohnhaus

Am Freitagabend kam es in einem Einfamilienhaus in Visselhövede (Niedersachsen) zu einer schweren Gasexplosion.

Von Madita Eggers

Visselhövede – Am Freitagabend kam es in einem Einfamilienhaus in Visselhövede (Niedersachsen) zu einer schweren Gasexplosion. Durch die Wucht der Explosion wurde die Außenwand herausgesprengt. © Polizeiinspektion Rotenburg Wie die Polizeiinspektion Rotenburg am Samstag mitteilte, ereignete sich die Explosion gegen 21 Uhr. Diese erzeugte eine solche Druckwelle, dass die komplette Außenwand weggesprengt wurde und in den Garten stürzte. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 61-jährigen Hausbewohner leicht verletzt im Haus vor und brachten diesen in ein Krankenhaus, weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Nach Angaben der Polizei bezieht sich der ungefähre Sachschaden auf über 200.000 Euro. Die Ursache der Explosion ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

